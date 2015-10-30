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    ​В Москве пройдет заседание патентных служб стран СНГ

    Заседание состоится 9 ноября

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В Москве 9 ноября состоится заседание Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности (МГСИС) СНГ.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

    В прошлом году заседание Совета прошло в Душанбе с 20 по 22 августа. Участие в нем приняли полномочные представители ведомств Кыргызстана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана, Исполнительного комитета СНГ, Азербайджана, Всемирной организации интеллектуальной собственности, Евразийской патентной организации.

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