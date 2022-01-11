В московских аэропортах из-за непогоды отменены более 60 авиарейсов

Более 60 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — во вторник утром в связи с погодными условиями.

Более 60 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — во вторник утром в связи с погодными условиями.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

В аэропорту "Внуково" четыре рейса задержано, три отменено, в "Домодедове" 30 рейсов задержано, один отменен, в "Шереметьеве" восемь рейсов задержано, 15 отменено.

"Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть уходящего циклона. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Днем в Москве минус 8-10 градусов с постепенным понижением к вечеру, по области — от 7 до 12 градусов мороза. Ветер северный 5-10 метров в секунду, давление растет — к вечеру барометры покажут 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы", — пояснил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.