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В московских аэропортах из-за непогоды отменены более 60 авиарейсов

В московских аэропортах из-за непогоды отменены более 60 авиарейсов Более 60 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — во вторник утром в связи с погодными условиями.
Инфраструктура
11 января 2022 г. 11:38
В московских аэропортах из-за непогоды отменены более 60 авиарейсов

Более 60 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — во вторник утром в связи с погодными условиями.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

В аэропорту "Внуково" четыре рейса задержано, три отменено, в "Домодедове" 30 рейсов задержано, один отменен, в "Шереметьеве" восемь рейсов задержано, 15 отменено.

"Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть уходящего циклона. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Днем в Москве минус 8-10 градусов с постепенным понижением к вечеру, по области — от 7 до 12 градусов мороза. Ветер северный 5-10 метров в секунду, давление растет — к вечеру барометры покажут 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы", — пояснил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

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Версия на английском языке Over 60 flights canceled at Moscow airports due to bad weather

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