В ММ обсуждается новый законопроект о транспортно-экспедиционной деятельности

На сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсуждается новый законопроект "О транспортно-экспедиционной деятельности".

Как сообщает Report, новый закон определит правовые, организационные и экономические основы транспортно-экспедиционной деятельности на территории Азербайджана, будет регулировать деятельность государственных органов (учреждений), а также юридических лиц, филиалов и представительств иностранных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в этой сфере, а также отношения, возникающие между ними.

В законе закреплены такие основные понятия, как перевозчик, экспедитор, плата экспедитору, клиент, транспортно-экспедиционная деятельность, участники транспортно-экспедиционной деятельности, транспортно-экспедиционные услуги, груз, грузо-транспортный документ.

В документе отражены правовые основы и основные принципы для осуществления транспортно-экспедиционной деятельности, и перечень транспортно-экспедиционных услуг. Также определены основные цели государственного регулирования в этой сфере и задачи государства, государственная поддержка транспортно-экспедиционной деятельности.