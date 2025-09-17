Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    В ММ обсуждается новый законопроект о транспортно-экспедиционной деятельности

    Инфраструктура
    • 17 сентября, 2025
    • 11:50
    В ММ обсуждается новый законопроект о транспортно-экспедиционной деятельности

    На сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсуждается новый законопроект "О транспортно-экспедиционной деятельности".

    Как сообщает Report, новый закон определит правовые, организационные и экономические основы транспортно-экспедиционной деятельности на территории Азербайджана, будет регулировать деятельность государственных органов (учреждений), а также юридических лиц, филиалов и представительств иностранных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в этой сфере, а также отношения, возникающие между ними.

    В законе закреплены такие основные понятия, как перевозчик, экспедитор, плата экспедитору, клиент, транспортно-экспедиционная деятельность, участники транспортно-экспедиционной деятельности, транспортно-экспедиционные услуги, груз, грузо-транспортный документ.

    В документе отражены правовые основы и основные принципы для осуществления транспортно-экспедиционной деятельности, и перечень транспортно-экспедиционных услуг. Также определены основные цели государственного регулирования в этой сфере и задачи государства, государственная поддержка транспортно-экспедиционной деятельности. 

    Милли Меджлис законопроект транспортно-экспедиционная деятельность
    Milli Məclis "Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti haqqında" yeni qanun layihəsini müzakirə edir

    Последние новости

    12:02

    Вносятся изменения в Гражданский и Торговый Морской кодексы, а также два закона о транспорте ОСТАВИТЬ

    Инфраструктура
    11:57

    Профицит в балансе транспортных услуг Азербайджана в I полугодии составил $856 млн

    Финансы
    11:56

    В Азербайджане начата разработка Бюджетного кодекса

    Финансы
    11:50

    В ММ обсуждается новый законопроект о транспортно-экспедиционной деятельности

    Инфраструктура
    11:49

    В парламенте предложили продлить налоговые льготы на импорт электромобилей

    Бизнес
    11:43

    Доход Азербайджана от инвестиций за рубежом достиг $528 млн

    Финансы
    11:41

    В ЦБА обнародовали объемы денежных переводов из Азербайджана в I полугодии

    Финансы
    11:39

    Катар осудил наступление ЦАХАЛ на Газу

    Другие страны
    11:37

    Инвестиции Азербайджана в Израиль в I полугодии превысили $540 млн за счет "Тамар"

    Финансы
    Лента новостей