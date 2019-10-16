В Минске проходит 71-e заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ и Балтии

В столице Беларуси Минске проходит 71-e заседание Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества.

Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанские железные дороги, в мероприятии принимает участие делегация во главе с председателем АЖД Джавидом Гурбановым.

В ходе заседания состоится обсуждение выполнения решений семидесятого заседания Совета и итогов эксплуатационной работы сети железных дорог за девять месяцев 2019 года, итогов работы пассажирского комплекса в международном сообщении за восемь месяцев 2019 года, итогов разработки графика движения поездов, плана формирования грузовых поездов и плана формирования вагонов с контейнерами в международном сообщении на 2019/2020 год, итогов проведенной в мае 2019 года номерной переписи грузовых вагонов и состояния взаиморасчетов между железнодорожными администрациями за восемь месяцев 2019 года. Также будут рассмотрены вопрос присвоения железнодорожной администрации Исламской Республики Иран статуса ассоциированного члена, тарифная политика железных дорог на перевозки грузов в международном сообщении на 2020 фрахтовый год и план НИОКР железнодорожных администраций.

Кроме того, участники заседания обозначат свою позицию относительно сметы расходов на обеспечение деятельности Дирекции Совета на 2020 год, сметы расходов на обеспечение деятельности Информационно-вычислительного центра железнодорожных администраций, включая возмещение расходов ГВЦ – филиала ОАО "РЖД", на 2020 год, распределения знака "Почетный железнодорожник" в 2020 году и повестки дня, даты и места проведения 72-го заседания Совета.

По завершении заседания ожидается подписание итогового протокола.

Отметим, что ЗАО "Азербайджанские железные дороги" является членом Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества с 1992 года.