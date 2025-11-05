Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В ММ предложили разрешить многодетным родителям выходить на пенсию на 5 лет раньше

    Инфраструктура
    • 05 ноября, 2025
    • 13:14
    В ММ предложили разрешить многодетным родителям выходить на пенсию на 5 лет раньше

    В Азербайджане могут ввести льготу для семей, имеющих трех и более детей, позволяющую их представителям выходить на пенсию на пять лет раньше установленного срока.

    Как сообщает Report, с такой законодательной инициативой выступил депутат Али Масимли на совместном заседании парламентских комитетов по экономической политике, промышленности, предпринимательству, а также по труду и социальной политике.

    По словам Масимли, сегодня право на досрочный выход на пенсию предоставлено только женщинам, имеющим пять и более детей, однако в современных условиях такие семьи стали редкостью.

    "Я предлагаю расширить этот механизм, чтобы возможность досрочного выхода на пенсию распространялась также на семьи, воспитывающие трех и более детей", - отметил депутат.

    пенсии Милли Меджлис Али Масимли многодетные семьи
    Azərbaycanda üç və daha çox uşağı olan ailələrin 5 il tez pensiyaya çıxması təklif edilib

    Последние новости

    13:35

    Раван Гасанов: Фестиваль "Цвет разнообразия" - это креативная презентация межрелигиозного диалога

    Религия
    13:30

    Гендиректор ИСЕСКО поздравил президента Ильхама Алиева по случаю Дня Победы

    Внешняя политика
    13:28

    АИЦР: В Азербайджане 14 госструктур обновили данные о гражданах

    ИКТ
    13:26

    Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Бакинского метрополитена

    Внутренняя политика
    13:22

    Завтра в Азербайджане временами ожидаются осадки

    Экология
    13:16

    Депутат призвал переименовать Фонд страхования от безработицы

    Финансы
    13:16

    ЮКЖД: Сегодня из Азербайджана 15 составов с российским зерном прибудут в Грузию

    В регионе
    13:14

    Бахар Мурадова: Азербайджанская модель мультикультурализма служит примером для мира

    Религия
    13:14

    В ММ предложили разрешить многодетным родителям выходить на пенсию на 5 лет раньше

    Инфраструктура
    Лента новостей