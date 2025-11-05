В ММ предложили разрешить многодетным родителям выходить на пенсию на 5 лет раньше

В Азербайджане могут ввести льготу для семей, имеющих трех и более детей, позволяющую их представителям выходить на пенсию на пять лет раньше установленного срока.

Как сообщает Report, с такой законодательной инициативой выступил депутат Али Масимли на совместном заседании парламентских комитетов по экономической политике, промышленности, предпринимательству, а также по труду и социальной политике.

По словам Масимли, сегодня право на досрочный выход на пенсию предоставлено только женщинам, имеющим пять и более детей, однако в современных условиях такие семьи стали редкостью.

"Я предлагаю расширить этот механизм, чтобы возможность досрочного выхода на пенсию распространялась также на семьи, воспитывающие трех и более детей", - отметил депутат.