В парламенте предлагают создать единый орган по вопросу автобусных остановок

В Милли Меджлисе предлагают определить единый уполномоченный орган для регулирования вопросов, связанных с определением мест остановок пассажирских автобусов.

Как сообщает Report, соответствующие поправки предложены в закон "Об автомобильном транспорте" и рассматривались сегодня на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Данная структура также будет регулировать вопросы, связанные с установкой и управлением автобусными остановками в Баку и регионах.

Согласно действующему законодательству, на территории Баку данным вопросом занимается Агентство наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта. В других городах и населенных пунктах данный вопрос регулируют главы местных исполнительных властей.

В документе отмечается, что передача всех полномочий единому органу поспособствует повышению качества услуг пассажирских перевозок и внесет единый стандарт на территории всей страны.