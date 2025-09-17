Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В парламенте предлагают создать единый орган по вопросу автобусных остановок

    Инфраструктура
    • 17 сентября, 2025
    • 11:08
    В Милли Меджлисе предлагают определить единый уполномоченный орган для регулирования вопросов, связанных с определением мест остановок пассажирских автобусов.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки предложены в закон "Об автомобильном транспорте" и рассматривались сегодня на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    Данная структура также будет регулировать вопросы, связанные с установкой и управлением автобусными остановками в Баку и регионах.

    Согласно действующему законодательству, на территории Баку данным вопросом занимается Агентство наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта. В других городах и населенных пунктах данный вопрос регулируют главы местных исполнительных властей.

    В документе отмечается, что передача всех полномочий единому органу поспособствует повышению качества услуг пассажирских перевозок и внесет единый стандарт на территории всей страны.

