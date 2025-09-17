В парламенте предлагают создать единый орган по вопросу автобусных остановок
- 17 сентября, 2025
- 11:08
В Милли Меджлисе предлагают определить единый уполномоченный орган для регулирования вопросов, связанных с определением мест остановок пассажирских автобусов.
Как сообщает Report, соответствующие поправки предложены в закон "Об автомобильном транспорте" и рассматривались сегодня на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Данная структура также будет регулировать вопросы, связанные с установкой и управлением автобусными остановками в Баку и регионах.
Согласно действующему законодательству, на территории Баку данным вопросом занимается Агентство наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта. В других городах и населенных пунктах данный вопрос регулируют главы местных исполнительных властей.
В документе отмечается, что передача всех полномочий единому органу поспособствует повышению качества услуг пассажирских перевозок и внесет единый стандарт на территории всей страны.