В МИД Турции заявили о необходимости участия ЕС в развитии Среднего коридора

Европе необходимо активнее участвовать в развитии Среднего коридора, который может стать ключевым инструментом экономической и геополитической трансформации.

Об этом турецкому бюро Report заявил заведующий отделом по Центральной и Северной Европе МИД Турции Мустафа Пулат.

По его словам, проект Среднего коридора способен принести значительные выгоды не только странам региона, но и европейским государствам.

"Этот проект - не просто альтернативный маршрут или логистическая линия для Европы, но и инструмент экономической, геополитической и стратегической трансформации", - отметил он.

Пулат подчеркнул, что коридор имеет важное значение и с точки зрения безопасности Европы.

"Долгое время Европа в торговле с Азией в основном зависела от северного маршрута, проходящего через Россию. Страны, расположенные вдоль Среднего коридора, в частности Азербайджан и государства Центральной Азии, богаты нефтью, газом и альтернативными источниками энергии, что открывает Европе доступ к новым энергетическим ресурсам", - заявил дипломат.

Он добавил, что посредством данного маршрута Европа также сможет укрепить свое экономическое присутствие на Кавказе и в Центральной Азии.

По словам дипломата, нестабильность, войны и кризисы на Ближнем Востоке оказывают негативное влияние на процессы, связанные со Средним коридором.

"Для развития этого проекта крайне важно более активное участие Европы. Средний коридор принесет преимущества не только Турции и Азербайджану, но и всем странам, подключенным к маршруту", - подчеркнул он.