В Международном аэропорту Гейдар Алиев сдана в эксплуатацию обновленная взлетно-посадочная полоса

В Международном аэропорту Гейдар Алиев после капитального ремонта вновь введена в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса (ВПП) 17/35.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев после капитального ремонта вновь введена в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса (ВПП) 17/35.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Работы по реконструкции, начавшиеся в январе этого года, включают полную замену искусственно-асфальтобетонного покрытия ВПП, модернизацию курсо-глиссадной системы (ILS), усовершенствование дренажных систем, капитальный ремонт существующих рулежных дорожек и строительство трех дополнительных новых.

Длина полосы составляет 3200 метров, ширина - 60 метров. Общая длина отремонтированных и вновь построенных рулежных дорожек составляет 4332 метра, ширина - 44 метра.

"Реконструкция ВПП является важной частью стратегического плана по модернизации инфраструктуры аэропорта, направленного на повышение операционной надежности и обеспечение максимального уровня безопасности полетов. Использование передовых технологий и качественных материалов позволяет существенно продлить срок службы полосы и улучшить эксплуатационные показатели", - сказал директор Бакинского аэропорта Теймур Гасанов.

В результате слаженной деятельности соответствующих служб аэропорта процесс реконструкции был проведен в кратчайшие сроки с соблюдением нормативных требований и авиационных правил. Обновленная взлетно-посадочная полоса полностью соответствует международным стандартам безопасности и, как и прежде, способна принимать все типы воздушных судов.

Отметим, что, несмотря на масштаб проекта, в этот период в Бакинском аэропорту продолжалось бесперебойное обеспечение полетов.