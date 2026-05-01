В Лянкяране цех сливал сточные воды в Каспий, составлен протокол

В селе Сютямурдов Лянкяранского района Азербайджана выявлено нарушение природоохранного законодательства цехом по убою птицы.

Как сообщили Report в Государственной службе надзора за использованием и охраной вод, нарушение было выявлено в ходе проверки, проведенной 17 апреля после распространенного в соцсетях видео. В ней участвовали сотрудники Службы, представители исполнительной власти Лянкярана, Агентства пищевой безопасности, районного отдела полиции и местного муниципалитета. В результате проверки установлено, что цех сбрасывал в Каспийское море неочищенные сточные воды через грунтовый водоток.

Анализы проб, взятых в разных точках, подтвердили превышение норм загрязняющих веществ.

В отношении ответственного лица составлен административный протокол и принято решение в соответствии с законодательством.

Проверки в сфере охраны окружающей среды и водных ресурсов продолжаются.