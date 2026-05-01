    В Лянкяране цех сливал сточные воды в Каспий, составлен протокол

    Инфраструктура
    01 мая, 2026
    13:07
    В Лянкяране цех сливал сточные воды в Каспий, составлен протокол

    В селе Сютямурдов Лянкяранского района Азербайджана выявлено нарушение природоохранного законодательства цехом по убою птицы.

    Как сообщили Report в Государственной службе надзора за использованием и охраной вод, нарушение было выявлено в ходе проверки, проведенной 17 апреля после распространенного в соцсетях видео. В ней участвовали сотрудники Службы, представители исполнительной власти Лянкярана, Агентства пищевой безопасности, районного отдела полиции и местного муниципалитета. В результате проверки установлено, что цех сбрасывал в Каспийское море неочищенные сточные воды через грунтовый водоток.

    Анализы проб, взятых в разных точках, подтвердили превышение норм загрязняющих веществ.

    В отношении ответственного лица составлен административный протокол и принято решение в соответствии с законодательством.

    Проверки в сфере охраны окружающей среды и водных ресурсов продолжаются.

    Каспийское море Охрана окружающей среды
    Lənkəranda sexdən Xəzərə tullantı suları axıdılıb, inzibati protokol tərtib olunub

