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В летнем расписании AZAL представлено более 50 городов мира

В летнем расписании AZAL представлено более 50 городов мира С 31 марта Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL переходит на летнее сезонное расписание.
Инфраструктура
29 марта 2024 г. 17:25
В летнем расписании AZAL представлено более 50 городов мира

С 31 марта Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL переходит на летнее сезонное расписание.

Как сообщает Report со ссылкой на авиакомпанию, расписание будет действовать до 26 октября. В летнем расписании авиакомпания представила более 50 городов мира, предлагая широкий выбор направлений для путешествий.

С апреля по октябрь рейсами авиакомпании можно отправиться в различные уголки мира, включая такие города Азии, как Дубай, Тбилиси, Актау, Алматы, Астана, Батуми, Даммам, Джидда, Исламабад, Карачи, Лахор, Медина, Мумбай, Нью-Дели, Пекин, Ташкент, Тель-Авив, Ургенч и Эр-Рияд.

Также в рамках летнего расписания доступны различные направления авиакомпании в Турции:

• Стамбул: ежедневно по 4 рейса в день;

• Анкара: ежедневно по 1 рейсу в день;

• Анталья: по 3 раза в неделю с апреля по май, летом рейсы будут выполняться ежедневно;

• Бодрум: с конца июня по первую неделю сентября ежедневно;

• Даламан: 4 раза в неделю;

• Измир: с апреля по середину июня по три раза в неделю, с конца июня по первую неделю сентября ежедневно;

• Трабзон: с апреля по май по три рейса в неделю, в летние месяцы добавится еще одна частота.

Помимо этого, AZAL предлагает широкий выбор направлений в Европу, куда можно отправиться в путешествие. Рейсами авиакомпании можно полететь в Барселону, Берлин, Вену, Кишинев, Тиват, Лондон, Милан, Париж или Прагу и насладиться красотами этих городов.

Также доступны рейсы в различные города России, включая Москву, Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Махачкалу, Минеральные Воды, Новосибирск, Самару, Санкт-Петербург, Сочи и Уфу.

В рамках летнего расписания авиакомпания будет выполнять ежедневные рейсы в следующие города: Нахчыван, Дубай, Актау, Тель-Авив, Анкару, Москву, Тбилиси, в летние месяцы в Измир, Бодрум, Анталью.

Для выбора оптимального времени полета и приобретения билетов по более выгодной цене авиакомпания рекомендует планировать свои путешествия заранее.

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Версия на английском языке AZAL's summer schedule includes over 50 cities worldwide
Версия на азербайджанском языке AZAL-ın yay uçuş cədvəlində dünyanın 50-dən çox şəhəri yer alıb

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