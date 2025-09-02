В Лачынском аэропорту появится пункт пропуска через государственную границу
Инфраструктура
- 02 сентября, 2025
- 16:57
Кабинет министров внес изменения в постановление от 10 сентября 2021 года "Об утверждении "Количества пунктов пропуска через государственную границу и перечень территорий их расположения" и "Правил организации и координации работы в пунктах пропуска через государственную границу".
Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.
Согласно постановлению, в указанный перечень добавлен пункт пропуска через государственную границу в Лачынском международном аэропорту (Лачынский район, село Горчи).
