    В Лачынском аэропорту появится пункт пропуска через государственную границу

    Инфраструктура
    • 02 сентября, 2025
    • 16:57
    В Лачынском аэропорту появится пункт пропуска через государственную границу

    Кабинет министров внес изменения в постановление от 10 сентября 2021 года "Об утверждении "Количества пунктов пропуска через государственную границу и перечень территорий их расположения" и "Правил организации и координации работы в пунктах пропуска через государственную границу".

    Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

    Согласно постановлению, в указанный перечень добавлен пункт пропуска через государственную границу в Лачынском международном аэропорту (Лачынский район, село Горчи).

    Laçın aeroportunda dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi yaradılacaq
    Border checkpoint to be established at Lachin airport

