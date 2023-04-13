В Лачыне реконструируются системы водоснабжения и водоотведения

ОАО "Азерсу" реконструирует системы водоснабжения и водоотведения в Лачыне.

ОАО "Азерсу" реконструирует системы водоснабжения и водоотведения в Лачыне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Акционерное общество.

Согласно информации, в период оккупации инфраструктура водоснабжения в Лачыне была разрушена и выведена из строя. Новый проект обеспечит подключение жилых домов и объектов к системам питьевого водоснабжения и водоотведения, он рассчитан на обеспечение услугами 18 тысяч человек.

Согласно проекту, для обеспечения города Лачын качественной питьевой водой восстанавливаются 6 артезианских скважин возле села Сус. От источника воды до города Лачын планируется строительство магистрального водопровода протяженностью 10 км. На данный момент работы по его строительству завершены на 70%.