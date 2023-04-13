О нас

В Лачыне реконструируются системы водоснабжения и водоотведения

В Лачыне реконструируются системы водоснабжения и водоотведения ОАО "Азерсу" реконструирует системы водоснабжения и водоотведения в Лачыне.
Инфраструктура
13 апреля 2023 г. 18:13
В Лачыне реконструируются системы водоснабжения и водоотведения

ОАО "Азерсу" реконструирует системы водоснабжения и водоотведения в Лачыне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Акционерное общество.

Согласно информации, в период оккупации инфраструктура водоснабжения в Лачыне была разрушена и выведена из строя. Новый проект обеспечит подключение жилых домов и объектов к системам питьевого водоснабжения и водоотведения, он рассчитан на обеспечение услугами 18 тысяч человек.

Согласно проекту, для обеспечения города Лачын качественной питьевой водой восстанавливаются 6 артезианских скважин возле села Сус. От источника воды до города Лачын планируется строительство магистрального водопровода протяженностью 10 км. На данный момент работы по его строительству завершены на 70%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоLaçın şəhərinin içməli və tullantı su sistemləri yenidən qurulur

Экслюзивные новости

Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
13 апреля 2023 г. 16:32
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
13 апреля 2023 г. 14:20
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
13 апреля 2023 г. 13:52
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
12 апреля 2023 г. 18:06
Госкомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
ФотоГоскомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
11 апреля 2023 г. 15:54
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
8 апреля 2023 г. 14:41
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : нет условий или двойные стандарты?
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : "нет условий" или двойные стандарты?
6 апреля 2023 г. 15:59
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
6 апреля 2023 г. 15:12
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
6 апреля 2023 г. 11:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi