В Кюрдамире прорвало магистральный водопровод, без воды остались 8 400 абонентов
Инфраструктура
- 09 апреля, 2026
- 23:14
В Кюрдамире произошел прорыв магистрального водопровода, в результате чего без водоснабжения остались 8 400 абонентов.
Как передает Report, об этом сообщает Верхнеширванское бюро агентства.
Инцидент произошел на 30-м километре магистральной линии Кюллюллю–Кюрдамир, на территории села Гарагаджалы.
Отмечается, что прорвало трубу диаметром 500 мм. На место привлечены силы и техника соответствующих служб, ведутся работы по устранению аварии.
Напомним, что магистральный водопровод Кюллюллю–Кюрдамир был построен в 2013 году за счет государственных средств и обеспечивает питьевой водой в общей сложности 8 400 абонентов района.
