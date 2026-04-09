В Кюрдамире прорвало магистральный водопровод, без воды остались 8 400 абонентов

Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В Кюрдамире произошел прорыв магистрального водопровода, в результате чего без водоснабжения остались 8 400 абонентов.

    Как передает Report, об этом сообщает Верхнеширванское бюро агентства.

    Инцидент произошел на 30-м километре магистральной линии Кюллюллю–Кюрдамир, на территории села Гарагаджалы.

    Отмечается, что прорвало трубу диаметром 500 мм. На место привлечены силы и техника соответствующих служб, ведутся работы по устранению аварии.

    Напомним, что магистральный водопровод Кюллюллю–Кюрдамир был построен в 2013 году за счет государственных средств и обеспечивает питьевой водой в общей сложности 8 400 абонентов района.

    Кюрдамир Магистральный водопровод
    Фото
    Kürdəmirdə magistral su boru kəməri partlayıb, 8 400 abonent susuz qalıb

