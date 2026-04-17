В Кюрдамир из Баку выехал символический пассажирский поезд
Инфраструктура
- 17 апреля, 2026
- 09:15
В Кюрдамир из Баку отправился символический пассажирский поезд "Азербайджанских железных дорог".
Как сообщает Report, поезд отправился с Бакинского железнодорожного вокзала.
Отмечается, что Кюрдамир стал очередным направлением для пассажирских поездов, следующих из столицы в регионы страны.
Время в пути из Баку до станции Кюрдамир составляет 3 часа 11 минут.
Последние новости
