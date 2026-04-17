В Кюрдамир из Баку выехал символический пассажирский поезд

В Кюрдамир из Баку отправился символический пассажирский поезд "Азербайджанских железных дорог".

Как сообщает Report, поезд отправился с Бакинского железнодорожного вокзала.

Отмечается, что Кюрдамир стал очередным направлением для пассажирских поездов, следующих из столицы в регионы страны.

Время в пути из Баку до станции Кюрдамир составляет 3 часа 11 минут.