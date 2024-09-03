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В Кяльбаджаре завершается строительство тоннеля Т4

В Кяльбаджаре завершается строительство тоннеля Т4 12:23
Инфраструктура
3 сентября 2024 г. 12:47
В Кяльбаджаре завершается строительство тоннеля Т4

Завершается строительство тоннеля Т4, который является составной частью масштабных инфраструктурных проектов, реализуемых в Кяльбаджарском районе.

Как передает западное бюро Report, об этом сообщили журналистам в ходе медиатура, организованного в Кяльбаджаре.

Представители медиа ознакомились с проводимыми там работами.

Отметим, что 2 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проделанными в 4-м тоннеле, строящемся в рамках проекта автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису Кяльбаджарского района.

Протяженность тоннеля, расположенного на участке дороги от 34,9 до 35,4 км, составляет 500 метров, ширина проезжей части - 8 метров.

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Версия на английском языке ФотоConstruction of T4 tunnel nearing completion in Kalbajar
Версия на азербайджанском языке ФотоKəlbəcərdə “T4” tunelinin inşası yekunlaşır

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