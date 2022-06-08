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На крупнейшем водоканале Азербайджана ведутся очистные и ремонтные работы

На крупнейшем водоканале Азербайджана ведутся очистные и ремонтные работы В связи с подготовкой к весенне-летнему оросительному сезону в этом году в водоканале Юхары Карабах проводятся текущие и капитальные ремонтные работы, к очистке канала привлечена техника.
Инфраструктура
8 июня 2022 г. 11:59
На крупнейшем водоканале Азербайджана ведутся очистные и ремонтные работы

В связи с подготовкой к весенне-летнему оросительному сезону в этом году на водоканале Юхары Карабах проводятся текущие и капитальные ремонтные работы, к очистке канала привлечена техника.

Как сообщает Report, об этом сообщили в ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

По информации, водоканал, берущий начало из Мингячевирского водохранилища, пролегает через 6 районов страны и обслуживает 11 районов.

Длина водоканала составляет 172,4 км. На водоканале расположены 19 гидротехнических сооружений, 32 моста, 12 подъемных устройств, 45 распределительных установок.

Целью мероприятий являются сокращение с потерями воды, идет очистка от ила. Все работы выполняются Управлением эксплуатации водного канала Юхары Карабах.

В этом году ситуация с запасами воды лучше - уровень воды в Мингячевирском водохранилище выше на 2 метра по сравнению с прошлыми годами. Полностью обеспечивается подача поливной воды в районы. В то же время в реку Араз подается 25 кубометров воды в секунду, что устраняет нехватку воды на территориях Саатлинского, Сабирабадского, Имишлинского, Билясуварского и Джалилабадского районов, расположенных вдоль течения реки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÖlkənin ən böyük magistral suvarma kanalı olan Yuxarı Qarabağda su çatışmazlığı aradan qaldırılır

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