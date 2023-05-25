В конце этого года в Шушу первоначально будет переселено 1 500 жителей

С конца этого года в Шушу первоначально планируется переселить 1 500 жителей.

С конца этого года в Шушу первоначально планируется переселить 1 500 жителей.

Как сообщил корреспондент Report, командированный в Шушу, главный советник специального представительства президента Азербайджана в Шуше Кянан Гулиев заявил об этом сегодня на 66-м заседании рабочей группы по ”Вопросам энергообеспечения “Межведомственного центра в Шуше.

"Согласно государственной программе ”Великое возвращение", для обеспечения возвращения бывших жителей города Шуша и создание достойных условий для их жизни с августа по сентябрь прошлого года в Шуше началось строительство 23 жилых домов на 450 квартир", - отметил К.Гулиев.

К.Гулиев сказал, что в настоящее время в Шуше продолжается строительство учебного заведения, больницы и здания почты: “Здание почты будет включать в себя сервисы "ASAN" и "DOST". Реализация всех этих проектов будет завершена к концу этого года”.