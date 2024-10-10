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В Карабахе и Восточном Зангезуре определены места 12 полигонов управления отходами  

В Карабахе и Восточном Зангезуре определены места 12 полигонов управления отходами   14:39
Инфраструктура
10 октября 2024 г. 15:04
В Карабахе и Восточном Зангезуре определены места 12 полигонов управления отходами  

В Карабахе и Восточном Зангезуре определены места для 12 полигонов управления отходами, по 9 из них уже приняты решения.

Как сообщает сотрудник Report из Лачына, об этом сообщил заместитель председателя правления ОАО "Темиз Шехер" Сабит Зейниев на заседании рабочей группы по экологическим вопросам.

"По указанным полигонам подготовлены проекты оценки. В ближайшие дни начнутся работы по строительству нескольких полигонов. Также на освобожденных территориях установлено 60 единиц техники и более 500 контейнеров".

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda tullantıların idarə edilməsi ilə bağlı 12 poliqon yeri seçilib

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