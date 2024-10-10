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В Карабахе и Восточном Зангезуре будет построено 28 гидроэлектростанций

В Карабахе и Восточном Зангезуре будет построено 28 гидроэлектростанций В Карабахе и Восточном Зангезуре будет построено 28 гидроэлектростанций.
Инфраструктура
10 октября 2024 г. 20:47
В Карабахе и Восточном Зангезуре будет построено 28 гидроэлектростанций

В Карабахе и Восточном Зангезуре будет построено 28 гидроэлектростанций.

Как сообщает Report, об этом говорится в Национальной стратегии по эффективному использованию водных ресурсов.

Отмечается, что Национальная стратегия охватывает 2024-2040 годы и предусматривает меры по эффективному использованию, управлению и предотвращению загрязнения водных ресурсов в стране, опреснению морской воды, модернизации ирригационных систем, а также использованию водных ресурсов в экономических районах Карабаха и Восточного Зангезура.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 28 su elektrik stansiyası tikiləcək

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