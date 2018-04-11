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    В Иране начнется строительство дополнительной железнодорожной линии между Баку и Нахчываном

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    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "Ведутся работы по прокладке на территории Ирана дополнительной железнодорожной линии, которая соединит Баку и Нахчыван".

    Об этом сообщил Report председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

    "Принято решение о выделении кредита на строительство недостающих 167 километров дороги, в настоящее время согласуются условия его выдачи. Строительные работы начнутся через 4-5 месяцев. После завершения прокладки дороги из Баку в Нахчыван можно будет попасть через Тебриз", - сказал он.

    Кроме того, Дж.Гурбанов отметил, что возглавляемая им структура намерена запустить первый скорый поезд в Гянджу в сентябре этого года.

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