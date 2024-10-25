В Баку ограничивается въезд в Ичеришехер и на улицу Азиза Алиева

В Баку на территории "Ичеришехер" и улице Азиза Алиева c 27 октября начнется реализация проекта в рамках программы трансформации мобильности.

В Баку на территории "Ичеришехер" и улице Азиза Алиева 27 октября начнется реализация проекта в рамках программы трансформации мобильности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Одобренный Координационным советом по транспорту проект предусматривает ограничение автомобильного движения от пересечения улицы Истиглалият с проспектом Азербайджан до улицы Азиза Алиева, создание на площади перед воротами Гоша Гала остановочных пунктов для туристических автобусов, полное ограничение автомобильного движения на улице Азиза Алиева.

Доступ в Ичеришехер будет ограничен для всех транспортных средств, за исключением автомобилей местных жителей и диппредставительств, а также поставщиков предприятий, оперативных, технических, жилищно-коммунальных служб, расположенных на данной территории. Указанные транспортные средства смогут въезжать в Ичеришехер со стороны проспекта Нефтчиляр.

На территории планируется также создать пешеходную зону и полосы микромобильности.