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В Баку ограничивается въезд в Ичеришехер и на улицу Азиза Алиева

В Баку ограничивается въезд в Ичеришехер и на улицу Азиза Алиева В Баку на территории "Ичеришехер" и улице Азиза Алиева c 27 октября начнется реализация проекта в рамках программы трансформации мобильности.
Инфраструктура
25 октября 2024 г. 13:07
В Баку ограничивается въезд в Ичеришехер и на улицу Азиза Алиева

В Баку на территории "Ичеришехер" и улице Азиза Алиева 27 октября начнется реализация проекта в рамках программы трансформации мобильности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Одобренный Координационным советом по транспорту проект предусматривает ограничение автомобильного движения от пересечения улицы Истиглалият с проспектом Азербайджан до улицы Азиза Алиева, создание на площади перед воротами Гоша Гала остановочных пунктов для туристических автобусов, полное ограничение автомобильного движения на улице Азиза Алиева.

Доступ в Ичеришехер будет ограничен для всех транспортных средств, за исключением автомобилей местных жителей и диппредставительств, а также поставщиков предприятий, оперативных, технических, жилищно-коммунальных служб, расположенных на данной территории. Указанные транспортные средства смогут въезжать в Ичеришехер со стороны проспекта Нефтчиляр.

На территории планируется также создать пешеходную зону и полосы микромобильности.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda İçərişəhərə və Əziz Əliyev küçəsinə giriş məhdudlaşdırılır

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