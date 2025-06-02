В Ичеришехер одновременно смогут находиться не более 300 машин

13:09

В Ичеришехер внедрены новые правила движения автотранспортных средств.

Об этом сообщили Report в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника Ичеришехер.

Правила вводятся с целью сохранения уникального исторического облика Ичеришехер, создания спокойной, безопасной и ориентированной на пешеходов среды для жителей и гостей.

В соответствии с новым регулированием, для обеспечения комфортного передвижения количество транспортных средств, одновременно находящихся на территории, будет ограничено 300 автомобилями.

Если количество машин не превышает установленный лимит, въезд для нерезидентов допускается по следующим тарифам: 3 AZN за первые 15 минут, далее - 5 AZN за каждый последующий час. Оплата возможна только безналичным способом (через azparking, пост-терминалы и другие каналы).

Принятые меры направлены на сохранение историко-архитектурного наследия Ичеришехера, включенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также на формирование современного пешеходного пространства в духе устойчивого городского управления.