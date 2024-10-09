В Хыналыге проведены проектные работы по восстановлению 60 аварийных домов

С 2020 года в селе Хыналыг Губинского района ведутся проектные работы по восстановлению 60 домов, находящихся в аварийном состоянии.

С 2020 года в селе Хыналыг Губинского района ведутся проектные работы по восстановлению 60 домов, находящихся в аварийном состоянии.

Как сообщает Report, об этом сказал советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде в ходе медиатура, посвященного годовщине внесения Хыналыга в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

По его словам, 41 дом полностью отремонтирован и сдан в эксплуатацию, в ближайшие два года планируется отремонтировать еще 19 домов. Дома в селе Хыналыг в основном двухэтажные, поэтому их общая ремонтная площадь довольно большая и превышает 18 000 кв.м.

Гулузаде отметил, что село Хыналыг имеет горный рельеф и суровый климат, что усложняет работу, а погодные условия здесь позволяют вести строительство только 5 месяцев в году (май-сентябрь).

Помимо этого, по словам советника председателя, увеличение заранее запланированных объемов работы также приводит к продлению строительства и росту финансовых затрат.