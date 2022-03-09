В Гяндже проданы 184 социальные квартиры

Среди выставленных на продажу Государственным агентством жилищного строительства (MİDA) в Гянджинском жилом комплексе 188 квартир были проданы 184.

Среди выставленных на продажу Государственным агентством жилищного строительства (MİDA) в Гянджинском жилом комплексе 188 квартир были проданы 184.

Об этом сообщает Report со ссылкой на MİDA.

Согласно информации, пятеро граждан приобрели квартиры за счет собственных средств, а 179 - за счет льготного ипотечного кредита.

Среди покупателей 46 учителей, 72 военнослужащих, 5 вынужденных переселенцев и приравниваемых к ним лиц, 61 - лица других категорий.

По данным, 128 покупателей были в возрасте 22-35 лет, 51 - в возрасте 36-50 лет, 5 - старше 50 лет. 27 купленных квартир двухкомнатные, 117 - трехкомнатные, 40 - четырехкомнатные. 24 двухкомнатных, 116 трехкомнатных, 39 четырехкомнатных квартир приобретены за счет ипотечного кредитования.