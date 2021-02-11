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В Губе могут построить аэропорт и железнодорожный вокзал

В Губе могут построить аэропорт и железнодорожный вокзал В Губинском районе планируется строительство аэропорта и железнодорожного вокзала.
Инфраструктура
11 февраля 2021 г. 17:17
В Губе могут построить аэропорт и железнодорожный вокзал

В Губинском районе планируется строительство аэропорта и железнодорожного вокзала.

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти Губинского района.

По информации, в настоящее время специалисты ведут работу в этом направлении, но окончательного официального решения пока нет.

Если правительство даст согласие, то новый аэропорт будет построен за электрической подстанцией модульного типа, в направлении дороги, ведущей к зимне-летнему туристическому комплексу Шахдаг. А возможное место железнодорожного вокзала пока неизвестно.

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Версия на азербайджанском языке Qubada hava limanı və dəmir yolu vağzalı tikilə bilər

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