В Грузии завершилось строительство объездного участка дороги в Азербайджан

Строительство участка магистральной дороги Бакурцихе - Цнори, ведущей от Тбилиси к границе с Азербайджаном, завершено.

Строительство участка магистральной дороги Бакурцихе - Цнори, ведущей от Тбилиси к границе с Азербайджаном, завершено.

Как передает Report , церемонию открытия дороги транслировали местные телеканалы.

"Очень важно, что после открытия этой дороги автотранспорт не будет передвигаться в густонаселенном Цнори и шести прилегающих селах, что обеспечит разгрузку этих населенных пунктов. Новая дорога значительно улучшит стандарты движения и безопасности, втрое сократит время перемещения и в 2,5 раза повысит пропускную способность транспорта", - заявил на церемонии премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

В свою очередь министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе отметил, что построенная 18-километровая дорога является частью международной магистрали Тбилиси - Бакурцихе - Лагодехи - Азербайджан.

Ранее транзитный маршрут пролегал через небольшие села.

Проект объездной дороги между городами Бакурцихе и Цнори в регионе Кахети на востоке Грузии включает двухполосную трассу и шесть мостов. Строительство нового участка дороги началось в 2022 году при поддержке Азиатского банка развития, его стоимость составила около 33 млн долларов.