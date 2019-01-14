В Грузии подписан контракт по проекту нового терминала в партнерстве с Азербайджаном

Тбилиси. 14 января. REPORT.AZ/ Подписан контракт о строительстве терминала для минеральных удобрений в Батумском порту Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, согласно документу, американская корпорация Trammo совместно с Wondernet Express Investment Group инвестирует 20 млн долларов в строительство терминала.

Участвующий в церемонии подписания министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия отметил, что благодаря новому терминалу увеличится объем грузов из Центральной Азии и по железным дорогам Грузии, будут созданы условия для открытия новых рабочих мест.

Отметив региональную значимость терминала, министр сказал, что проект будет способствовать росту экономики Аджарии и Грузии в целом.

Проект предусматривает создание логистического коридора через черноморский порт между странами Центральной Азии, Азербайджаном и Грузией.

Wondernet Express Investment Group уже подписала соглашения с основными партнерами по проекту – АО "Грузинские железные дороги", Батумским портом, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и Бакинским портом.

Новый мультимодальный терминал будет оснащен современным оборудованием, вместимость хранилищ для минеральных удобрений составит 60 тыс. тонн. Строительство терминала планируется начать этой весной, он будет способен перерабатывать до 1,2 млн тонн минеральных удобрений в год.