В Грузии объявлен повторный тендер по проекту дорог в Азербайджан и Армению

Правительство Грузии повторно объявило международный тендер в целях надзора за строительными работами, которые будут проводиться на основных дорожных сегментах мост Рустави - Цители и Алгети - Садахлы.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на дорожный департамент Министерства инфраструктуры Грузии.

Согласно заявлению ведомства, общая ориентировочная стоимость надзорных услуг составляет 19 млн евро.

По имеющимся данным, участки мост Рустави - Цители и Алгети - Садахлы составляют значительный сегмент международных транзитных коридоров Восток - Запад и Юг - Север и соединяют магистральную дорожную инфраструктуру Грузии с границами Азербайджана и Армении.

В рамках проекта в соответствии с международными нормами дорожной безопасности предусмотрено строительство 4-полосной автомобильной дороги протяженностью 61,3 км с бетонным покрытием и современной системой освещения. Одновременно в состав плана входит строительство 26 мостов и 11 дорожных развязок. Работы в этом направлении были разделены на четыре отдельных участка, и в соответствии с первоначальными планами предусматривалось начало строительного процесса в 2025 году и его поэтапное завершение в течение 30-месячного срока.

Финансирование проекта осуществляется за счет кредита Европейского инвестиционного банка (EIB) и совместных средств государственного бюджета. Банк выделил на эту инициативу кредитные средства в размере 250 млн евро. Проектирование основных дорожных участков было подготовлено нидерландской компанией при поддержке Всемирного банка.