    В Грузии объявлен повторный тендер по проекту дорог в Азербайджан и Армению

    • 28 марта, 2026
    Правительство Грузии повторно объявило международный тендер в целях надзора за строительными работами, которые будут проводиться на основных дорожных сегментах мост Рустави - Цители и Алгети - Садахлы.

    Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на дорожный департамент Министерства инфраструктуры Грузии.

    Согласно заявлению ведомства, общая ориентировочная стоимость надзорных услуг составляет 19 млн евро.

    По имеющимся данным, участки мост Рустави - Цители и Алгети - Садахлы составляют значительный сегмент международных транзитных коридоров Восток - Запад и Юг - Север и соединяют магистральную дорожную инфраструктуру Грузии с границами Азербайджана и Армении.

    В рамках проекта в соответствии с международными нормами дорожной безопасности предусмотрено строительство 4-полосной автомобильной дороги протяженностью 61,3 км с бетонным покрытием и современной системой освещения. Одновременно в состав плана входит строительство 26 мостов и 11 дорожных развязок. Работы в этом направлении были разделены на четыре отдельных участка, и в соответствии с первоначальными планами предусматривалось начало строительного процесса в 2025 году и его поэтапное завершение в течение 30-месячного срока.

    Финансирование проекта осуществляется за счет кредита Европейского инвестиционного банка (EIB) и совместных средств государственного бюджета. Банк выделил на эту инициативу кредитные средства в размере 250 млн евро. Проектирование основных дорожных участков было подготовлено нидерландской компанией при поддержке Всемирного банка.

    Gürcüstanda Azərbaycan və Ermənistanla sərhəd yolları üçün yeni beynəlxalq tender elan edilib
    12:59

    ЦАХАЛ: Ликвидированы 2 высокопоставленных лица подразделения "Хезболлах" в Бейруте

    Другие страны
    12:57
    Фото

    ADSEA: В Баку и на Абшероне усилены работы по отводу дождевых вод

    Инфраструктура
    12:54

    Хакан Фидан: Турция действует в координации с партнерами в регионе

    В регионе
    12:44

    СМИ: Из-за иранских атак на авиабазу в Саудовской Аравии ранены 29 американских военных

    Другие страны
    12:32

    Сель, прошедший по реке Агсучай, привел автодорогу в непригодное состояние

    Происшествия
    12:29

    Дорожная полиция: Дождливая погода увеличивает риск аварий на дорогах

    Происшествия
    12:28
    Фото

    МЧС эвакуировало 42 человека из подтопленных районов Баку и Сумгайыта - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    12:26

    ФАО предложила Азербайджану разработать пятилетний план развития рыбного хозяйства

    АПК
    12:25

    Из-за ливней в Дагестане более 60 тыс. человек остались без света

    В регионе
