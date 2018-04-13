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    В график движения поезда Нахчыван-Мешхед вновь внесены изменения

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ С 15 апреля меняется расписание международного скорого поезда №15/16 Нахчыван-Мешхед-Нахчыван.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", с указанного дня поезд будет отправляться из Нахчывана по понедельникам.

    Например, отправившийся из Нахчывана в понедельник поезд во вторник 17 апреля прибудет на станцию Мешхед, отбудет оттуда в среду, 18 апреля, а прибудет в Нахчыван в четверг, 19 апреля. 

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