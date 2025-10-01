В Госкомитете по градостроительству назвали приоритетом обеспечение климатической устойчивости

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре считает обеспечение климатической устойчивости одним из приоритетов в своей деятельности.

Как передает Report, об этом заявил председатель комитета Анар Гулиев на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

По его словам, генеральный план Баку является ярким примером этого подхода, так как отражает комплексный подход к устойчивому городскому развитию. Генплан разработан таким образом, чтобы сохранить культурное и архитектурное наследие, обеспечить рациональное использование земель для экологически ответственного и инклюзивного города.

Председатель добавил, что решение экологических вызовов городов требует скоординированных шагов. С этой целью в День урбанизации в рамках климатической конференции COP29 Азербайджан представил инициативу "Межсекторальные пути действий для устойчивых и здоровых городов", сказал Гулиев.