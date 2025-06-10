В Госагентстве опровергли сообщения о разрушениях на мосту между Сумгайытом и Сараем

В Госагентстве опровергли сообщения о разрушениях на мосту между Сумгайытом и Сараем

В социальных сетях распространяется информация о якобы трещинах и просадках на новом автомобильном мосту, соединяющем Сумгайыт с поселком Сарай.

Как сообщает Report, в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) опровергли данную информацию.

"Сообщения не соответствуют действительности — мост полностью исправен. На размещенном видео речь идет о состоянии подъездных дорог, а не самого моста", - говорится в заявлении. .

В Агентстве напомнили, что реконструкция, которая завершилась в марте текущего года, только мост, проводилась лишь на мосту, подъездные участки не затронула. Старый мост имел две полосы движения, а новый построен с расчетом на расширение дороги — с четырьмя полосами.

Проект касательно подъездных дорог уже подготовлен и направлен по назначению, добавили в Госагентстве.