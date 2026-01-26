В горных реках Шеки проводятся противоселевые работы

В горных реках, протекающих по территории Шекинского района, ведутся противоселевые работы.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Шекинском управлении эксплуатации мелиоративных систем, подведомственном Агентству водных ресурсов Азербайджана (АВРА).

Сообщается, что в сезон интенсивных осадков реки выходят из берегов, нанося ущерб близлежащим населенным пунктам и посевным площадям. В целях защиты населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий от селевых и паводковых вод в соответствии с утвержденным планом эксплуатационных работ осуществляется механизированное регулирование русел рек, а также ремонт каменно-бетонных дамб. В рамках противоселевых работ в руслах рек на участке общей протяженностью 8,7 км выполнены регулировочные мероприятия объемом 406,9 тыс. м³.

В частности, проведены работы по регулированию русла реки Кюнгют на участке протяженностью 1,4 км, реки Зейзид - 1 км, реки Киш - 2,3 км, реки Шин - 3,5 км и реки Дашагыл - 0,5 км. Кроме того, в соответствии с планом работ на реке Киш установлена габионная дамба.