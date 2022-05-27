В Гобустане отремонтирована улица длиной 900 метров

Государственное агентство автомобильных дорог завершило ремонт центральной улицы длиной 900 и шириной 6 метров в поселке Гобустан Гарадагского района Баку.

Государственное агентство автомобильных дорог завершило ремонт центральной улицы длиной 900 и шириной 6 метров в поселке Гобустан Гарадагского района Баку.

Об этом Report сообщили в агентстве.

Согласно сообщению, обновлено 100 п/м брусчатки, уложено новое асфальтобетонное покрытие.​

Ремонтные работы были проведены также на 12-й, 13-й и 14-й улицах поселка Гызылдаш общей протяженностью 5100 метров и шириной 6 метров.​

В текущем году планируется отремонтировать улицы в поселках Локбатан, Гызылдаш, Сахил и Гобустан, протяженность которых составляет 19,6 км.