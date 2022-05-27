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В Гобустане отремонтирована улица длиной 900 метров

В Гобустане отремонтирована улица длиной 900 метров Государственное агентство автомобильных дорог завершило ремонт центральной улицы длиной 900 и шириной 6 метров в поселке Гобустан Гарадагского района Баку.
Инфраструктура
27 мая 2022 г. 17:31
В Гобустане отремонтирована улица длиной 900 метров

Государственное агентство автомобильных дорог завершило ремонт центральной улицы длиной 900 и шириной 6 метров в поселке Гобустан Гарадагского района Баку.

Об этом Report сообщили в агентстве.

Согласно сообщению, обновлено 100 п/м брусчатки, уложено новое асфальтобетонное покрытие.​

Ремонтные работы были проведены также на 12-й, 13-й и 14-й улицах поселка Гызылдаш общей протяженностью 5100 метров и шириной 6 метров.​

В текущем году планируется отремонтировать улицы в поселках Локбатан, Гызылдаш, Сахил и Гобустан, протяженность которых составляет 19,6 км.

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Версия на азербайджанском языке Qobustanda 900 metr uzunluğunda küçə təmir edilib

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