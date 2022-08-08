В Гарадагском районе Баку приступили к ремонту 3-километровой дороги

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к ремонту улицы Магеррама Сеидова в поселке Сахиль Гарадагского района Баку.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к ремонту улицы Магеррама Сеидова в поселке Сахиль Гарадагского района Баку.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство.

В рамках ремонта одной из основных дорог поселка протяженностью 3 200 метров и средней шириной 10 метров, снимается верхний слой старого асфальтобетонного покрытия. Также восстанавливаются тротуары, выкладывается новый тротуарный камень.

Затем в необходимых местах будут проведены работы по снятию непригодного грунта, профилированию улицы, укладке нового асфальтобетонного покрытия.

В текущем году в поселках Локбатан, Гызылдаш, Сахиль и Гобустан Гарадагского района было отремонтировано 19,6 километра улиц. Ремонтные работы на большей части улиц уже завершены.

В прошлом году в Гарадагском районе были проведены ремонтные работы на улицах и дорогах общей протяженностью 6,5 километра.