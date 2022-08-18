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В Габалинском районе реконструирована автодорога Бунуд-Хазра

В Габалинском районе реконструирована автодорога Бунуд-Хазра Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) завершило реконструкцию автомобильной дороги местного значения Бунуд-Хазра протяженностью 5,5 км в Габалинском районе.
Инфраструктура
18 августа 2022 г. 17:32
В Габалинском районе реконструирована автодорога Бунуд-Хазра

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) завершило реконструкцию автомобильной дороги местного значения Бунуд-Хазра протяженностью 5,5 км в Габалинском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

На территории Габалинского района продолжаются работы по реконструкции автомобильных дорог Зараган-Айдынгышлаг (3,8 км), Гаджиалылы-Овджуллу-Мамайлы-Байрамкохалы (10,5 км) и Шамлы-Тола (6,3 км). В настоящее время продолжаются работы по асфальтированию дороги Гаджиаллы-Овджуллу-Мамайлы-Байрамкохалы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQəbələ rayonunda Bunud-Həzrə avtomobil yolu yenidən qurulub

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