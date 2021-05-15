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В Габале после реконструкции сдан в эксплуатацию новый мост через реку Бум

В Габале после реконструкции сдан в эксплуатацию новый мост через реку Бум В Габалинском районе, на 2-м километре автомобильной дороги Бум-Тиканлы-Абрых, отделяющей 11 населенных пунктов с населением 20 тысяч человек от районного центра и других населенных пунктов, после реконструкции сдан в эксплуатацию новый мост над рекой Бум
Инфраструктура
15 мая 2021 г. 12:28
В Габале после реконструкции сдан в эксплуатацию новый мост через реку Бум

В Габалинском районе, на 2-м километре автомобильной дороги Бум-Тиканлы-Абрых, отделяющей 11 населенных пунктов с населением 20 тысяч человек от районного центра и других населенных пунктов, после реконструкции сдан в эксплуатацию новый мост над рекой Бум и двухкилометровая автомобильная дорога, ведущая в поселок Бум.

Как сообщает Report, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева приняли участие в мероприятии.

Глава государства был проинформирован о технических показателях нового моста и дороги.

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Версия на английском языке New bridge over Bum River and road to Bum settlement in Gabala district inaugurated after renovation
Версия на азербайджанском языке ФотоQəbələdə Bum çayı üzərində yeni körpü və Bum qəsəbəsinə gedən avtomobil yolu bərpadan sonra istifadəyə verilib

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