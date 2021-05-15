В Габале после реконструкции сдан в эксплуатацию новый мост через реку Бум

В Габалинском районе, на 2-м километре автомобильной дороги Бум-Тиканлы-Абрых, отделяющей 11 населенных пунктов с населением 20 тысяч человек от районного центра и других населенных пунктов, после реконструкции сдан в эксплуатацию новый мост над рекой Бум

В Габалинском районе, на 2-м километре автомобильной дороги Бум-Тиканлы-Абрых, отделяющей 11 населенных пунктов с населением 20 тысяч человек от районного центра и других населенных пунктов, после реконструкции сдан в эксплуатацию новый мост над рекой Бум и двухкилометровая автомобильная дорога, ведущая в поселок Бум.

Как сообщает Report, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева приняли участие в мероприятии.

Глава государства был проинформирован о технических показателях нового моста и дороги.