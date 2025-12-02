Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Азербайджане создан специальный штаб для подготовки дорог к зимнему сезону

    Инфраструктура
    • 02 декабря, 2025
    • 13:33
    В Азербайджане создан специальный штаб для подготовки дорог к зимнему сезону

    В Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) создан специальный штаб.

    Как сообщает Report, в связи с этим председатель правления ГААДА Салех Мамедов подписал специальный приказ.

    Согласно документу, в функции штаба входит своевременная подготовка автомобильных дорог, мостов, дорожного инфраструктуры, производственных баз подведомственных ООО и административных зданий к осенне-зимнему сезону 2025-2026 годов.

    Приказом утвержден План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему сезону на автомобильных дорогах, обслуживаемых подведомственными ООО, включая очистку проспектов и улиц города Баку от снега и льда.

    Ход подготовки к зимнему сезону обсужден на совещании, где участникам были даны соответствующие поручения по оперативному устранению имеющихся недостатков, усилению подготовки к осенне-зимнему периоду и обеспечению качественного выполнения предстоящих работ.

    зима подготовка к зиме автомобильные дороги штаб
    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyində xüsusi qərargah yaradılıb
    Elvis

    Последние новости

    13:50

    В ходе визита Путина в Индию будут обсуждаться поставки российских Су-57 и С-400

    В регионе
    13:49

    Депутат: Сумгайыту нужен современный завод по утилизации отходов

    Милли Меджлис
    13:40

    Президент Португалии перенес экстренную операцию

    Другие страны
    13:39

    Росморречфлот: Российское судно в Черном море атаковал дрон - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    13:38

    Депутат: Проблема водоснабжения в 10 селах Шамахы достигла критического уровня

    Инфраструктура
    13:33

    В Азербайджане создан специальный штаб для подготовки дорог к зимнему сезону

    Инфраструктура
    13:25

    Глава AFAD: В экстремальных ситуациях важно предоставлять достоверную информацию

    В регионе
    13:25

    В Украине задержан экс-первый замминистра энергетики

    В регионе
    13:17

    Депутат предложил увеличить финансирование политических партий

    Внутренняя политика
    Лента новостей