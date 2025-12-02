В Азербайджане создан специальный штаб для подготовки дорог к зимнему сезону
- 02 декабря, 2025
- 13:33
В Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) создан специальный штаб.
Как сообщает Report, в связи с этим председатель правления ГААДА Салех Мамедов подписал специальный приказ.
Согласно документу, в функции штаба входит своевременная подготовка автомобильных дорог, мостов, дорожного инфраструктуры, производственных баз подведомственных ООО и административных зданий к осенне-зимнему сезону 2025-2026 годов.
Приказом утвержден План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему сезону на автомобильных дорогах, обслуживаемых подведомственными ООО, включая очистку проспектов и улиц города Баку от снега и льда.
Ход подготовки к зимнему сезону обсужден на совещании, где участникам были даны соответствующие поручения по оперативному устранению имеющихся недостатков, усилению подготовки к осенне-зимнему периоду и обеспечению качественного выполнения предстоящих работ.