Белый дом: Трамп сохраняет все варианты действий по Ирану

    Президент США Дональд Трамп по-прежнему не исключает никакие варианты действий в отношении Ирана.

    Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

    "Президент продолжает внимательно следить [за ситуацией в Иране], но также по-прежнему рассматривает все варианты действий... Правда в том, что лишь президент Трамп знает, что он предпримет, и очень-очень небольшая группа советников знает о ходе его мыслей относительно этого", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности применения Вашингтоном военной силы против Тегерана.

    По ее словам, Трамп продолжает внимательно следить за ситуацией в Иране. "И вчера (14 января - ред.) мы узнали, что убийства и казни прекратятся. Как мы видели, в результате этого были спасены жизни 800 человек", - полагает пресс-секретарь Белого дома.

    Дональд Трамп Белый дом Протесты в Иране казни
    Kerolayin Livitt: Tramp İranla bağlı bütün variantları istisna etmir

