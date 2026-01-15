Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Белый дом: США и Дания будут проводить встречи по Гренландии каждые две-три недели

    Другие страны
    • 15 января, 2026
    • 23:37
    Белый дом: США и Дания будут проводить встречи по Гренландии каждые две-три недели

    Встречи совместной рабочей группы США и Дании по Гренландии будут проходить каждые две-три недели.

    Как передает Report, об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Напомним, что 14 января в Вашингтоне состоялась встреча глав МИД Дании и Гренландии Ларса Лёкке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и американским госсекретарем Марко Рубио.

    "Это была хорошая встреча. И на этой встрече стороны действительно договорились создать рабочую группу из лиц, которые будут продолжать технические переговоры о приобретении Гренландии. Как мне сообщили, эти переговоры будут проходить каждые две-три недели. Таким образом, администрация намерена продолжать переговоры с датчанами и уважаемой делегацией из Гренландии", - сказала она.

    По словам Ливитт, американский лидер Дональд Трамп четко обозначил свои приоритеты: "Он хочет, чтобы Соединенные Штаты приобрели Гренландию. Он считает, что это в интересах нашей национальной безопасности".

