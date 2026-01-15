Белый дом: Венесуэла выполняет все запросы США

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Временное правительство Венесуэлы выполняет все запросы со стороны США, и американский президент Дональд Трамп ожидает продолжения сотрудничества.

    Как передает Report, об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    "Госсекретарь Марко Рубио и администрация находятся в постоянном контакте с (уполномоченным президентом Боливарианской Республики Делси) Родригес и другими членами временного правительства Венесуэлы, которые проявляют чрезвычайную готовность к сотрудничеству. На данный момент они выполнили все требования и просьбы Соединенных Штатов и президента", - сказала она.

    По словам Ливитт, американский лидер доволен ситуацией и рассчитывает на продолжение сотрудничества.

