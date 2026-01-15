Белый дом: Венесуэла выполняет все запросы США
15 января, 2026
- 22:41
Временное правительство Венесуэлы выполняет все запросы со стороны США, и американский президент Дональд Трамп ожидает продолжения сотрудничества.
Как передает Report, об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
"Госсекретарь Марко Рубио и администрация находятся в постоянном контакте с (уполномоченным президентом Боливарианской Республики Делси) Родригес и другими членами временного правительства Венесуэлы, которые проявляют чрезвычайную готовность к сотрудничеству. На данный момент они выполнили все требования и просьбы Соединенных Штатов и президента", - сказала она.
По словам Ливитт, американский лидер доволен ситуацией и рассчитывает на продолжение сотрудничества.
