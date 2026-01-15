Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Житель, вернувшийся в Агдам спустя 32 года: Я снова на своей родной земле

    Внутренняя политика
    • 15 января, 2026
    • 23:11
    Я благодарен, что нахожусь на своей земле. Даже если после этого уйду из жизни - мне не будет больно.

    Как передает Report, об этом в интервью Baku TV заявил Хасан Балакишиев, который спустя 32 года вернулся на свою родину - в село Хыдырлы Агдамского района.

    Он рассказал, что в 39 лет был вынужден покинуть родную землю вместе с детьми:

    "Мы связаны с этой землей, мы здесь родились. Мой старший сын тоже вернулся со мной - сказал, что не может оставаться в Баку".

    Другой житель, Рагиля Гараева, отметила, что вместе с семьей покинула Хыдырлы в 1993 году и на протяжении многих лет жила с тоской по возвращению на родину.

    Подробнее:

    Агдам село Хыдырлы Великое возвращение
    Видео
    32 il sonra Ağdama qayıdan sakin: Şükür edirəm ki, öz torpağımdayam

    Лента новостей