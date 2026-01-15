İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    32 il sonra Ağdama qayıdan sakin: Şükür edirəm ki, öz torpağımdayam

    Daxili siyasət
    • 15 yanvar, 2026
    • 22:55
    32 il sonra Ağdama qayıdan sakin: Şükür edirəm ki, öz torpağımdayam

    "Şükür edirəm ki, öz torpağımdayam. Bundan sonra dünyamı dəyişsəm də, dərdim olmaz".

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri "Baku TV"yə 32 il sonra öz doğma yurduna – Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə qayıdan Həsən Balakişiyev deyib.

    O bildirib ki, 39 yaşında övladları ilə birlikdə doğma torpağı tərk etmək məcburiyyətində qalıb: "Biz bu torpaqlara bağlıyıq, burada doğulmuşuq. Böyük oğlum da mənimlə qayıtdı, dedi ki, Bakıda qala bilmərəm".

    Digər sakin Rəhilə Qarayeva isə qeyd edib ki, ailəsi ilə birlikdə Xıdırlını 1993-cü ildə tərk edib və uzun illər doğma yurda qayıdış həsrəti ilə yaşayıblar.

    Daha ətraflı:

    32 il sonra Ağdama qayıdan sakin: Şükür edirəm ki, öz torpağımdayam

    “Böyük Qayıdış” Ağdam Xıdırlı kəndi Baku TV
    Video
    Житель, вернувшийся в Агдам спустя 32 года: Я снова на своей родной земле

    Son xəbərlər

    23:45

    İsrael Katz İranın dövlət bankını terror təşkilatı adlandırıb

    Digər ölkələr
    23:28
    Video

    Qırmızı Bazar sakini: Çox gözəl havası var, qan təzyiqim də yoxa çıxıb

    Daxili siyasət
    23:28

    Kerolayin Livitt: Tramp İranla bağlı bütün variantları istisna etmir

    Digər ölkələr
    23:17

    Ağ Ev: Venesuela ABŞ-nin bütün tələblərini yerinə yetirir

    Digər ölkələr
    23:05

    Venesuela müxalifətinin lideri Mariya Korina Maçado Ağ Evə gəlib

    Digər ölkələr
    22:59

    "Abşeron"un voleybolçusu: "Azərbaycan Yüksək Liqasında hər komanda özünə görə güclüdür"

    Komanda
    22:55
    Video

    32 il sonra Ağdama qayıdan sakin: Şükür edirəm ki, öz torpağımdayam

    Daxili siyasət
    22:48

    "NetBlocks": İranda bir həftədir internet yoxdur

    Region
    22:35

    HƏMAS Qəzza zolağında hakimiyyəti yeni administrasiyaya verməyə razılaşıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti