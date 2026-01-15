32 il sonra Ağdama qayıdan sakin: Şükür edirəm ki, öz torpağımdayam
Daxili siyasət
- 15 yanvar, 2026
- 22:55
"Şükür edirəm ki, öz torpağımdayam. Bundan sonra dünyamı dəyişsəm də, dərdim olmaz".
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri "Baku TV"yə 32 il sonra öz doğma yurduna – Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə qayıdan Həsən Balakişiyev deyib.
O bildirib ki, 39 yaşında övladları ilə birlikdə doğma torpağı tərk etmək məcburiyyətində qalıb: "Biz bu torpaqlara bağlıyıq, burada doğulmuşuq. Böyük oğlum da mənimlə qayıtdı, dedi ki, Bakıda qala bilmərəm".
Digər sakin Rəhilə Qarayeva isə qeyd edib ki, ailəsi ilə birlikdə Xıdırlını 1993-cü ildə tərk edib və uzun illər doğma yurda qayıdış həsrəti ilə yaşayıblar.
Daha ətraflı:
32 il sonra Ağdama qayıdan sakin: Şükür edirəm ki, öz torpağımdayam
Son xəbərlər
23:45
İsrael Katz İranın dövlət bankını terror təşkilatı adlandırıbDigər ölkələr
23:28
Video
Qırmızı Bazar sakini: Çox gözəl havası var, qan təzyiqim də yoxa çıxıbDaxili siyasət
23:28
Kerolayin Livitt: Tramp İranla bağlı bütün variantları istisna etmirDigər ölkələr
23:17
Ağ Ev: Venesuela ABŞ-nin bütün tələblərini yerinə yetirirDigər ölkələr
23:05
Venesuela müxalifətinin lideri Mariya Korina Maçado Ağ Evə gəlibDigər ölkələr
22:59
"Abşeron"un voleybolçusu: "Azərbaycan Yüksək Liqasında hər komanda özünə görə güclüdür"Komanda
22:55
Video
32 il sonra Ağdama qayıdan sakin: Şükür edirəm ki, öz torpağımdayamDaxili siyasət
22:48
"NetBlocks": İranda bir həftədir internet yoxdurRegion
22:35