СМИ: При ударах ВС Израиля по центру Газы погиб высокопоставленный командир ХАМАС

    Другие страны
    • 15 января, 2026
    • 22:50
    ‍При двух сегодняшних авиаударах Армии Израиля по Дейр-аль-Балаху в центральной части сектора Газа погибли семь человек, включая высокопоставленного представителя вооруженного крыла ХАМАС.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источник в движении.

    По его данным, одним из погибших оказался местный командир вооруженного крыла группировки в Дейр-аль-БалахеМохаммед Аль-Холи.

    По данным медиков, среди шести других погибших был 16-летний подросток.

    Израильские военные и ХАМАС пока не дали официального комментария по этому поводу.

    ХАМАС сектор Газа авиаудары Армия Израиля погибшие командир

