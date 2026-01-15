СМИ: При ударах ВС Израиля по центру Газы погиб высокопоставленный командир ХАМАС

‍При двух сегодняшних авиаударах Армии Израиля по Дейр-аль-Балаху в центральной части сектора Газа погибли семь человек, включая высокопоставленного представителя вооруженного крыла ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источник в движении.

По его данным, одним из погибших оказался местный командир вооруженного крыла группировки в Дейр-аль-БалахеМохаммед Аль-Холи.

По данным медиков, среди шести других погибших был 16-летний подросток.

Израильские военные и ХАМАС пока не дали официального комментария по этому поводу.