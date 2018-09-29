Въезд на проспект Бабека ограничивается на короткое время

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В связи с реконструкционными работами на короткое время ограничивается въезд на проспект Бабека со стороны города.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство автодорог Азербайджана, ограничение будет применено с ночи 29 на 30 сентября и по частям вдоль проспекта.

"За возможные временные неудобства Госагентство приносит извинения гражданам и рекомендует водителям воспользоваться альтернативными дорогами в соответствии с направлением движения", - говорится в информации.