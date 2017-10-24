В этом году в Азербайджане построено около 9 тыс. частных домов

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре этого года за счет собственных средств граждан в Азербайджане построено 8,5 тыс. частных домов общей площадью 1 228,7 тыс. кв. м.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это равно 97,3% общей площади введенного в эксплуатацию жилья в стране.

В сельской местности было построено 447,8 тыс. кв. м или 36,4% частных домов. Средняя общая площадь построенного гражданами за счет собственных средств жилья составляет 143,9 кв. м.

В Нахчыванской АР, Баку, Лянкяране и Шеки, а также Абшеронском, Газахском, Товузском, Шамкирском, Джалилабадском и Габалинском районах построено 49,8% частных домов.