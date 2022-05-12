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В этом году контейнерные перевозки в Бакинском порту могут вырасти в 1,5 раза

В этом году контейнерные перевозки в Бакинском порту могут вырасти в 1,5 раза В 2022 году перевалка контейнеров в Бакинском международном морском торговом порту (Бакинский порт) в поселке Алят Гарадагского района может быть в 1,5 раза больше, чем в 2021 году.
Инфраструктура
12 мая 2022 г. 11:48
В этом году контейнерные перевозки в Бакинском порту могут вырасти в 1,5 раза

В 2022 году перевалка контейнеров в Бакинском международном морском торговом порту (Бакинский порт) в поселке Алят Гарадагского района может быть в 1,5 раза больше, чем в 2021 году.

Об этом в интервью Report сказал начальник департамента стратегического планирования и развития ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Худаяр Гасанли.

"До смены геополитической ситуации наш прогноз на 2022 год по отгрузкам составлял 48-50 тыс. контейнеров (TEU). Из-за смены геополитической ситуации эта цифра может увеличиться в два раза по сравнению с 2021 годом. Пока что ожидаемые по Среднему коридору (Транскаспийский международный транспортный маршрут) грузы поступили не полностью, начали прибывать первичные грузы, блок-поезда. Если грузы прибудут в полном объеме, то ожидается рост контейнерных перевозок в 1,5 раза", - отметил Х.Гасанли.

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Версия на английском языке Container traffic in Baku port may increase 1.5 times this year
Версия на азербайджанском языке Bu il Bakı Limanında konteyner daşınması 1,5 dəfə arta bilər

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