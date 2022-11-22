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В этом году грузоперевозки по БТК выросли на 26%

В этом году грузоперевозки по БТК выросли на 26% В этом году по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) перевезено около 540 тыс. тонн грузов, что на 26,1% больше, чем в 2021 году.
Инфраструктура
22 ноября 2022 г. 15:21
В этом году грузоперевозки по БТК выросли на 26%

В этом году по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) перевезено около 540 тыс. тонн грузов, что на 26,1% больше, чем в 2021 году.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов.

По его словам, в прошлом году по БТК было перевезено 428 тыс. грузов: "Железнодорожную линию Баку- Тбилиси - Карс начали строить в 2007 году, а в 2017 году была сдана в эксплуатацию первая линия. 850-километровая дорога открыла перед нами огромные возможности, в том числе и по выходу на европейское пространство, и создает сегодня огромный потенциал на западном маршруте".

Отметим, что строительство по проекту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс с азербайджанской стороны полностью завершено. Со стороны Грузии строительство завершено на 86%.

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Версия на английском языке Volume of cargo transported via BTK up by 26%
Версия на азербайджанском языке Bu il BTQ ilə daşınmış yüklərin həcmi 26 % artıb

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