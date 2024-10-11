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В Ени Сураханы пресекли незаконное строительство

В Ени Сураханы пресекли незаконное строительство В Ени Сураханы предотвратили незаконное строительство
Инфраструктура
11 октября 2024 г. 15:50
В Ени Сураханы пресекли незаконное строительство

В поселке Ени Сураханы города Баку выявлен факт проведения незаконных строительных работ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана.

В ходе мониторинга, проведенного Главным управлением архитектуры и градостроительства города Баку, предотвращена самовольная застройка на земельных участках сельскохозяйственного назначения (100 кв.м и 60 кв.м) и работы по ограждению незаконно занятой территории в 0,03 га.

По фактам приняты соответствующие меры и обеспечен снос незаконных построек.

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Версия на азербайджанском языке Bakının Yeni Suraxanı qəsəbəsində qanunsuz tikinti faktları aşkar edilib

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