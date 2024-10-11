В Ени Сураханы пресекли незаконное строительство

В Ени Сураханы предотвратили незаконное строительство

В поселке Ени Сураханы города Баку выявлен факт проведения незаконных строительных работ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана.

В ходе мониторинга, проведенного Главным управлением архитектуры и градостроительства города Баку, предотвращена самовольная застройка на земельных участках сельскохозяйственного назначения (100 кв.м и 60 кв.м) и работы по ограждению незаконно занятой территории в 0,03 га.

По фактам приняты соответствующие меры и обеспечен снос незаконных построек.