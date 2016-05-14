​В Дагестане вместе с инвесторами из Азербайджана построят цементный завод

Баку. 14 Май. REPORT.AZ/ Крупный цементный завод и торгово-логистический центр построят между Махачкалой и Каспийском в Дагестане совместно с азербайджанскими инвесторами.

Как передает Report, об этом написал глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в своем аккаунте в соцсети Instagram.

"Одним из крупных проектов, реализуемых в республике с привлечением азербайджанских инвесторов, является создание торгово-логистического центра между Махачкалой и Каспийском на площади 30 га, а также строительство цементного завода – ООО "Дагестанский Цементный Комбинат" с объемом производства 1,8 миллиона тонн цемента в год", — написал Абдулатипов.

Он отметил, что азербайджанским инвесторам было предложено принять участие в строительстве туристско-рекреационных и лечебно-оздоровительных комплексов, гостиниц и мотелей на побережье Каспия.

"На сегодняшний день есть уже разработанные инвестиционные проекты и готовые инвестиционные площадки. Кроме того, одним из инструментов сотрудничества является разработка совместных сквозных туристских маршрутов по Азербайджану и республике Дагестан. В частности, в рамках реализации крупного международного проекта стран СНГ и Китая "Великий Шелковый путь", — отметил глава Дагестана.

Он не уточнил сумму инвестиций, не назвал инвесторов и сроки реализации проектов.