В Дагестане начат ремонт дороги, обеспечивающей транспортную связь с Азербайджаном

В Дагестане на автомобильной дороге республиканского значения Магарамкент – Ахты – Рутул на участке км 29 – км активно начаты работы по капитальному ремонту автомобильной дороги в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как передает Report,

Автомобильная дорога Магарамкент – Ахты – Рутул является основной транспортной артерией, обеспечивающей транспортную связь четырех муниципальных образований (Магарамкентский, Докузпаринский, Ахтынский и Рутульский районы) между собой и остальными муниципальными образованиями республики и столицей г. Махачкала с выходом на федеральную автодорогу Р-217 «Кавказ».

Кроме того автомобильная дорога обеспечивает транспортную связь с пограничными заставами, дислоцированными на границе с республикой Азербайджан.

В текущем году предусмотрено завершение капитального ремонта автомобильной дороги Магарамкент – Ахты - Рутул на участке км 34 – км 40, с вводом в эксплуатацию 6,0 км участка дороги. Данный объект является пилотным при реализации федерального проекта «Дорожная сеть» в период 2019 – 2024 годы.